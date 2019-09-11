رياضة | شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي": نادي الاسماعيلي كان يدار عن طريق الفيسبوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي": نادي الاسماعيلي كان يدار عن طريق الفيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن الطريقة التي كان يدار ببها نادي الإسماعيلي عندما كان لاعبا في صفوفه وانه هو صاحب الفضل عليه حتى الان.

قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الخليج 365 الرياضي": " الإسماعيلي صاحب الفضل عليا عمري ماهنكر ده في كرة القدم، مكنش حد يعرفني وانا في الجونة رغم تألقي وكان لدي عروض من الأهلي والزمالك وكانت نجوميتي في فترة الاسماعيلي ".

وتابع: " لم يكن لدي أي مشاكل مع الجمهور الاسماعيلي لان كان يعشقني وانا اعشقه وكنت قريب منهم جدا، ومشاكلي كلها كانت مع الإدارة ومكنتش مشاكل مادية وكانت مشاكل إدارية وكان هناك تمييز بين اللاعبين