رياضة | شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي": حسني عبد ربه مكنش بياخد فلوسه في الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي": حسني عبد ربه مكنش بياخد فلوسه في الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن ظلم حسني عبد ربه مع نادي الإسماعيلي وأنه لم يحصل على مستحقاته.

قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الخليج 365 الرياضي": " حسني عبد ربه عمره ماكان بياخد مستحقاته حسني كان مظلوم في نادي الاسماعيلي ايام محمد ابو السعود رغم انه كان من الشخصيات المحترمة جدا وكان رجل طيب زيادة عن اللازم وكان ناس تانية هي اللي بتمشي النادي".