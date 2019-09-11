رياضة | مران خفيف للأهلي في غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران خفيف للأهلي في غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء بحديقة فندق إقامة البعثة في غينيا الاستوائية.

واكتفى اللاعبون بأداء تدريبات خفيفة وفك عضلات تحت إشراف توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق الأحمر.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على الاكتفاء بأداء مران اليوم في فندق الإقامة تجنبا لإرهاق اللاعبين بعد الرحلة الشاقة من القاهرة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من ١٠ ساعات

ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

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سفير مصر في غينيا يرحب ببعثة الأهلي

حرص السفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد السفير في مطار مالابو قبل وصول البعثة بوقت كبير بصحبة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة و الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق.

وأكد سفير مصر أن الطقس في الوقت الحالي في غينيا الاستوائية جيد مقارنه بأوقات أخرى، حيث تعيش البلاد حاليا في موسم الأمطار الذي يساعد على ترطيب الجو وخفض درجات الحرارة.