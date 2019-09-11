رياضة | حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة مع إيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة مع إيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن حقيقة مفاوضات اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفراعنة.



وأشار حمد في تصريحات خاصة إلى أن ما يثار حاليًا عن اقتراب إيهاب جلال من تدريب المنتخب عبر السوشيال ميديا فقط ولا يوجد أمر على أرض الواقع.



وتابع "لا يمكن أن نتعامل مع أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط وحتى الآن لن يتحدث أي مسئول رسمي مع الكابتن إيهاب جلال".



ومن المنتظر الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة وسط مفاضلة بين إيهاب جلال وحسن شحاتة وأحمد حسام ميدو وحسام البدري لكنهم لم يستقروا حتى الآن على الإسم النهائي.



وشهدت الساعات الماضية تسريبات حول بعض الأسماء ومنها إيهاب جلال مدير فني، وحمد إبراهيم مدرب عام، ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، وعماد متعب مدير المنتخب الوطني، بجانب محمد صلاح مدير إداري.

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وأشار حمد إلى أن ترشيحه لتولي منصب المدرب العام للمنتخب الوطني أمر يسعده بشكل كبير ويكلل سنوات تعبه التدريبية موضحًا أن القرار في النهاية بيد اللجنة المؤقتة للجبلاية وأنهم سيقفوا خلف المدير الفني الجديد ويدعموه بالشكل الأمثل.



ويتمسك إيهاب جلال بالعمل بجهازه المعاون وخاصة حمد إبراهيم ومصطفى كمال بسبب حالة الانسجام بينهم الجبلاية ترغب في ضم أسماء قوية لمنصب المدرب العام سواء عماد النحاس أو طارق مصطفى وغيرهم من العناصر الشابة.



وكان من المفترض الإعلان عن إسم المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الأسبوع الماضي لكن الأمر لم يحدث بسبب الخلاف على الأسماء الموجودة على الساحة وبعدما كان حسن شحاتة قاب قوسين أو أدنى من تولي المهمة تراجعت أسهمه بصورة كبيرة.



ويتخوف المصري من رحيل إيهاب جلال حاليًا ويبحثوا عن إسم بديل لتأمين أنفسهم بسبب ارتباط فريقهم بالعديد من المباريات الهامة والصعبة وحتى لا يتأثر فريقهم بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة على صعيد بطولة الكونفدرالية الافريقية أو الدوري.