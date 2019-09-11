رياضة | شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي" : لاعب كبير في الزمالك قالي لازم تزعق للمدرب عشان يحترمك

تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن وجود طريقة غريبة لكي تلعب أساسياً قس نادي الزمالك في عهد المدرب إيناسيو.

قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الخليج 365 الرياضي": " في بعض اللاعيبة قالتلي أنت لازم تكون قليل الأدب وتشتم المدرب عشان خاطر تلعب، وفي لاعيبة كانت بتعمل كدة، وكانوا بيلعبوا وكمان في لاعب شتم إيناسيو في وجهة وقال للمترجم ترجمله".