رياضة | شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي" : لاعب كبير في الزمالك قالي لازم تزعق للمدرب عشان يحترمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي" : لاعب كبير في الزمالك قالي لازم تزعق للمدرب عشان يحترمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن وجود طريقة غريبة لكي تلعب أساسياً قس نادي الزمالك في عهد المدرب إيناسيو.
قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الخليج 365 الرياضي": " في بعض اللاعيبة قالتلي أنت لازم تكون قليل الأدب وتشتم المدرب عشان خاطر تلعب، وفي لاعيبة كانت بتعمل كدة، وكانوا بيلعبوا وكمان في لاعب شتم إيناسيو في وجهة وقال للمترجم ترجمله".