رياضة | التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مواجهة فالنسيا بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مواجهة فالنسيا بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع منافسه فريق فالنسيا يوم السبت 14 سبتمبر على ملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

- موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق فالنسيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في الساعة الحادية عشر مساء يوم السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة فالنسيا :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : سيميدو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرثور - بيريز - سيرجو روبرتو.

خط الهجوم : أنطوان جريزمان.

- غيابات برشلونة أمام فالنسيا :-

ويستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة قبل بداية الموسم ولم يحدد موعد عودته حتى الآن، وأيضا هناك شكوك حول مشاركة الأوروجوياني لويس سواريز مع الفريق خلال تلك المباراة.