رياضة | الهلال يتفوق على أندية الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتفوق على أندية الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس نادي الهلال السعودي ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في نسبة دقة التمرير، في أول جولتين من البطولة.

وكشف موقع "دوري بلس"، أن الهلال تصدر الترتيب بـ 90% دقة في التمرير، وجاء الاتحاد في المركز الثاني؛ بنسبة 85% بعد خوضه مباراة واحدة فقط.

وجاء ناديا الرائد والوحدة، في المركز الثالث، بنسبة 84%، رغم خسارتهما لكلتا المباراتان في الجولتين الأولى.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على الرائد، بخمسة أهداف، دون رد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليستعيد بذلك صدارته بفارق الأهداف فقط عن النصر.