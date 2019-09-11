رياضة | نجم الهلال السابق يهاجم لاعبي المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الهلال السابق يهاجم لاعبي المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم فيصل أبوثنين، نجم الهلال السابق، لاعبي المنتخب السعودي، بعد الآداء الباهت الذي ظهر به لاعبي الأخضر في مواجهة اليمن، مساء أمس، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا "الصين 2023".

ونقلت صحيفة "الكبار" السعودية عن أبوثنين قوله : "للأسف، لقد ظهرنا بشكل سئ في مباراة اليمن، اعتقد أن السبب وراء ذلك، يرجع لزيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري".

وأضاف: "التشكيلات الأساسية للأندية السعودية، تعج باللاعبين الأجانب، لذلك لا يجد مدرب المنتخب إلا لاعبين بدلاء في أنديتهم للاعتماد عليهم في المنتخب".

و يستعد المنتخب السعودي، لخوض مواجهته الثانية، يوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر المقبل، أمام منتخب سنغافورة، على استاد الملك عبدالله.