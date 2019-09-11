رياضة | الشنيف: أطالب الهلال بحسم مستقبل نجمه لإنقاذ الأخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشنيف: أطالب الهلال بحسم مستقبل نجمه لإنقاذ الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الإعلامي والناقد الرياضي، خالد الشنيف من إدارة نادي الهلال بحسم مستقبل نواف العابد مع الزعيم.

وقال الشنيف في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "من المستحيل أن يلعب العبد مع الهلال، بسبب تواجد ثنائي أجنبي كبير في مركزه "البرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو".

وأضاف الناقد الرياضي: "أطلب من الهلال التخلي عن العابد، لأي فريق آخر، حتى يتمكن من اللعب، ويعود لمستواه، وينضم بعدها إلى المنتخب الوطني".

ويعد العابد "29 سنة"، أحد أبناء نادي الهلال، الذين لعبوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، في عام 2008.

