رياضة | مفاجأة.. الهلال يخطط لخطف حارس مرمى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الهلال يخطط لخطف حارس مرمى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن سعي إدارة نادي الهلال السعودي للتعاقد مع حارس مرمي جديد؛ حارس جديد لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن الهلال، أن محمد الربيعي حارس الأهلي، هو المرشح الأول للإنضمام إلى الزعيم؛ وذلك بعدما تعرض عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، وذلك بعد الآداء الباهت الذي ظهر به مع المنتخب السعودي.

وتسبب خطأ المعيوف في استقبال المنتخب السعودي للهدف الثاني أمام اليمن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا "الصين 2023".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة النادي الأهلي، تزعم تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

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وأضافت التقارير أن هذه المفاوضات الهلالية، جعلت الربيعي، يرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الأهلي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020.

وكشفت التقارير الصحفية أن الربيعي مصر على الانتقال إلى الهلال، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.

وفي حالة أن تثبت تورط الهلال، في مفاوضات مع محمد الربيعي، قبل دخوله الفترة الحرة، فإنه سوف يكون معرض لعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.

والجدير بالذكر أن لائحة الاحتراف المحلية، تنص على ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.

