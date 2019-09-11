رياضة | حقيقة تأجيل كلاسيكو الهلال والنصر بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تأجيل كلاسيكو الهلال والنصر بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن لجنة المُسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ترغب في تأجيل كلاسيكو ⁧النصر⁩ والهلال في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت صحيفة "الرياض" السعودية أن لجنة المسابقات تدرس تأجيل مواجهة النصر والهلال؛ كون الكلاسيكو يعقب مُواجهة الفريقين في حال تأهلهما لنِصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر لمواجهة السد القطري، في مباراة الإياب، عقب فوز العالمي خلال مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، بهدفين لهدف.

وسيواجه الهلال فريق الاتحاد في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.