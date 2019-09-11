رياضة | بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن "كويلار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن "كويلار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلن الإعلامي والناقد الرياضي، عبدالرحمن أباعود عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وصول البطاقة الدولية للمحترف الكولومبي جوستافو كويلار، إلى نادي الهلال.

وأوضح أباعود، أن هذه البطاقة تمنح كويلار، حق المشاركة مع الهلال، في المواجهات المقبلة بدءً من مبارة الفيحاء، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

وكانت إدارة نادي الهلال قد أرسلت، إلى نادي فلامنجو البرازيلي، قيمة الدفعة الأولى من صفقة بيع كويلار إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وينتظر أن يتم إرسال البطاقة خلال الـ48 ساعة المقبلة من النادي البرازيلي.

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وحصل النادي البرازيلي على مبلغ الدفعة الأولى من صفقة بيع كويلار إلى الهلال، بقيمة 5 ملايين يورو، وسترسل باقي قيمة شراء اللاعب والذي تبلغ 2.5 مليون يورو، في 2020.

وكان نادي الهلال قد ضم كويلار مقابل؛ 7.5 ملايين يورو، تشمل قيمة شراء عقده بالإضافة إلى حصة ديبورتيفو كالي الكولومبي ناديه الأصلي، حيث يحصل نادي فلامنجو على نسبة 80% من قيمة الصفقة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى النادي الكولومبي.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على الرائد، بخمسة أهداف، دون رد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليستعيد بذلك صدارته بفارق الأهداف فقط عن النصر.