رياضة | نشرة أخبار الكرة السعودية.. رينارد يهاجم نجم المنتخب ولاعب النصر يفضح إدارة ناديه 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الكرة السعودية.. رينارد يهاجم نجم المنتخب ولاعب النصر يفضح إدارة ناديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.

"آل سالم" يهاجم النصر السعودي

كشف مهاجم نادي النصر، عبد الله آل سالم عن بعض تفاصيل وأسرار أزمته مع الفريق، حيث شن هجومًا كبيرًا على مسؤولي العالمي بعدما تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن نادي النصر كان قد قدم استعارة اللاعب في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، وبعد ذلك أشترى النادي عقد اللاعب بصورة نهائية، ولكن فجأة وبدون أي مقدمات قررت إدارة نادي النصر التخلص من اللاعب وإعتبار قرار شراء عقده من صفوف الفيحاء غير ملزمة.

مفاجأة.. أندية أوروبية تطلب من نجم اتحاد جدة فسخ عقده مع النادي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي إتحاد جدة يواجه خطر ومشكلة كبيرة في هذا الوقت، تتعلق بإمكانية رحيل لاعب ونجم الفريق الأول في النادي، الصربي، ألكساندر بريجوفيتش، خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تحصل اللاعب على عدة عروض من أندية خارجية في أوروبا تحديدًا ترغب في الحصول على خدماته.

وقالت صحيفة جازيتا اليونانية، بأن أندية كبرى في تركيا والبرتغال على وجه التحديد قد أرسلت خطابات إلى ممثلي اللاعب الصربي من أجل إقناعه بالرحيل عن صفوف الاتحاد في الوقت الحالي، وفسخ عقده على طريقه ما فعله اللاعب، سانوجو، مع الاتحاد كذلك في الفترة الأخيرة.

هيرفي رينارد يفتح النار على نجم السعودية

أكد المدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية، هيرفي رينارد، أنه واثق من التأهل كمتصدر عن المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك كأس آسيا 2023، وذلك على الرغم من كون المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في التصفيات بتعادل قد يضعف كثيرًا من حظوظه في تحقيق هذا الأمر.

وقال هيرفي رينادر في تصريحات إعلامية فور عودته إلى السعودية: "ما زلت عند وعدي لكل المسؤولين والجماهير السعودية، سوف نتأهل متصدرين لمجموعتنا على لاالرغم من قوتها وصعوبة المهمة، ولكننا في نهاية الأمر قادرين على تحقيق ذلك، أنا واثق من حدوث هذا الأمر".

Advertisements

الهلال السعودي يتحدى الإصابات بإنشاء منطقة تدريب رملية

أكد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي أنه اتخذ قراره بشأن توفير كل الإمكانيات وسبل الراحة الممكنة لكل اللاعبين داخل النادي وذلك من أجل مساعدة الفريق الأول على تقديم أفضل ما لديه في الموسم الحالي، وتحقيق البطولات والألقاب وإسعاد جماهير النادي.

وكان الهلال قد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، حيث حصل على 6 نقاط من أصل 6 نقاط ممكنة في بطولة الدوري السعودي بعد مرور جولتين فقط من البداية، ليتربع الهلال على عرش صدارة الدوري بفارق الأهداف عن النصر، وكذلك يسير الفريق بشكل جيد في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ووصل إلى دور ربع النهائي، وتنتظره مباراة قوية في عودة دور ربع النهائي أمام نادي اتحاد جدة ستقام على ملعب الهلال في الرياض.

وأشارت إدارة الهلال إلى قرارها الجديد، بشأن استحداث منطقة "تدريب رملية"، على غرار ما يحدث في ملاعب التدريب داخل الأندية العالمية، وذلك بهدف حماية اللاعبين من الإصابة، حيث تقول التقارير الطبية أن وجود مثل هذه المناطق داخل ملاعب التدريب تؤدي إلى تقوية العضلات وإلى تقليل معدل إصابات اللاعبين بصورة واضحة.

أهلي جدة يستعيد عمر السومة

الت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء إن لاعب ونجم نادي أهلي جدة عمر السومة تلقى الضوء الأخضر من قبل الجهاز الفني للفريق الأهلاوي، ليعود من جديد إلى التدريبات خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد نجاح اللاعب في العودة من معسكر بلاده في الوقت المناسب ليكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم تزيد فرصته في المشاركة في المباريات المقبلة، خاصة مباراة الجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق نادي الوحدة في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك مساء السبت المقبلة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.





هجوم ناري على لاعبي الهلال عقب تعثر السعودية أمام اليمن

شنت الجماهير السعودية حملة غاضبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد سقوط منتخب السعودية في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره اليمني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد البحرين الوطني، في مستهل مشوار الأخضر السعودي بتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.