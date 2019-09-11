رياضة | جوميز يتوعد منافسيه بهذه الرسالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يتوعد منافسيه بهذه الرسالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال رسالة إلى مدافعي دوري المحترفين، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

ونشر جوميز فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، أثناء تأديته لتدريبات اللياقة البدنيو استعدادا لمواجهة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وعلق مهاجم الهلال على الفيديو: "الأسد قادم"، ليؤكد جاهزيته للمشاركه مع الزعيم وهز شباك المنافسين.

ويحتل جوميز المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري، بعدما سجل 3 أهداف خلال أول جولتين، متساويًا مع زميله في نفس الفريق عمر خربين الذي احتل المركز الأول بسبب مشاركته لعدد دقائق أقل.

وسيواجه الهلال فريق الاتحاد في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.