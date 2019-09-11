رياضة | مران الأهلي| تدريب خفيف وجلسة بين فايلر ومعاونيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| تدريب خفيف وجلسة بين فايلر ومعاونيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي ومعاونيه على النزول بالحمل البدني في المران الذي أقيم مساء اليوم بفندق الإقامة بغينيا الإستوائية، تجنبًا لإرهاق اللاعبين خاصةً بعد رحلة الطيران التي استمرت لقرابة الـ 12 ساعة.

وأدى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء تعد هي الأولى له في غينيا الاستوائية، بعد وصول البعثة ظهرًا تمهيدًا لمواجهة كانو سبورت.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا والمؤهل لدور المجموعات، حيث تقام مباراة الإياب نهاية الشهر في مصر.

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ويعقد المدرب السويسري فايلر محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت بعدما طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من تلك اللقاءات.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة منذ قليل إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر ڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة فجر اليوم متوجهة إلى اديس ابابا التي مكثت بها ساعتين ترانزيت ثم توجهت بعدها إلى غينيا الاستوائية.