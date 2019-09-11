رياضة | مدرب الهلال يتخذ قرارا صارما تجاه لاعبيه الدوليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال يتخذ قرارا صارما تجاه لاعبيه الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الهلال، رفضه منح لاعبيه الدوليين، راحة عقب مشاركتهم مع المنتخب السعودي، في التصفيات الأسيوية.

وطلب لوشيسكو من لاعبيه الدوليين الانضمام إلى معسكر الهلال، استعدادا لمواجهة الفيحاء، والمقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الثالثة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشارك مع المنتخب السعودي 7 لاعبين من الزعيم، وهم: علي البليهي، سلمان الفرج، محمد كنو، هتان باهبري، ياسر الشهراني، سالم الدوسري،

بذكر أن الأخضر سقط في فخ التعادل أمام اليمن، مساء أمس، بهدفين لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.