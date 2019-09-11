رياضة | يوفنتوس يشارك في السباق على موهبة باير ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يشارك في السباق على موهبة باير ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي قرر منافسة كبار الكرة الأوروبية، على التعاقد مع موهبة نادي باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز.

ويحسب ما ذكرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الشهيرة، فإن نادي يوفنتوس ومن بين اللاعبين الذين يتابعهم عبر كشافيه بإهتمام جادي هو صانع الألعاب والجناح الهجومي الشاب لفريق باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أنه يمكن للاعب الألماني الواعد أن يقوم بتغطية أدوار مختلفة في أرضية الميدان، بين صناعة اللعب ولاعب الوسط الثالث وكذلك الجناح.

ومن الجدير بالذكر انه قد كانت الفرصة لمتابعة اللاعب المميز قليلة مع المنتخب الألماني الأول، ولكن الفرصة أكثر لمتابعته مع فريقه باير ليفركوزن، وخاصة خلال مواجهات الفريق التي ستكون في دور مجموعات دوري الأبطال.

ويبلغ هافيرتز من العمر 20 سنة فقط، لكن يبدو أن قيمته يمكن إن تصل إلى حوالي 80 مليون يورو بعد موسم ماضي مميز قدمه اللاعب، ويمكن أن يشهد الميركاتو الصيفي القادم عدة اهتمامات لخدماته من مثل بايرن ميونيخ.