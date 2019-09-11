القصة الكاملة لانتحار مشجعة إيرانية بسبب محاكمتها لمنعها دخول الملعب

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

توفيت مشجعة إيرانية لكرة القدم بعد أسبوع من إحراق نفسها خارج قاعة المحكمة ، بعد أن علمت أنها قد تواجه ستة أشهر في السجن لمحاولتها دخول ملعب ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوم الثلاثاء.



أشعلت وفاة سحر خضيراري على الفور صراخها في إيران ، حيث يُحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم ، رغم أنه يُسمح لهن بمشاهدة رياضات أخرى ، مثل الكرة الطائرة.

توفي الخضري (29 عامًا) في مستشفى في طهران يوم الاثنين ، وفقًا لوكالة أنباء شافانا شبه الرسمية. كانت تعرف باسم "الفتاة الزرقاء" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ألوان فريق كرة القدم الإيراني المفضل لديها ، إستقلال.

أشعلت النار في نفسها الأسبوع الماضي ، بعد أن علمت أنها قد تُسجن بسبب محاولتها دخول ملعب آزادي (الحرية) بطهران ، في مارس / آذار ، لمشاهدة مباراة استقلال. وبحسب ما ورد كانت تتظاهر كرجل وكانت ترتدي حلاقة شعر زرقاء ومعطف طويل عندما أوقفتها الشرطة.

أمضت ثلاث ليال في السجن قبل إطلاق سراحها ، في انتظار قضية المحكمة.

ولم يصدر أي حكم في قضيتها. كانت هناك تقارير أن خدياري ، خريجة علوم الكمبيوتر ، حاولت أن تأخذ حياتها مرة واحدة من قبل ، بينما كانت في الجامعة.

وكانت شقيقتها قد أبلغت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية أن خضياري يعاني من حالة صحية عقلية وأنه يتلقى العلاج ، وهو عامل مخفف كان سيسمح للسلطات بإسقاط التهم إذا اختاروا ذلك.

أصدر إستقلال بيانًا قدم فيه تعازيه لعائلة خضياري.

سمحت إيران في بعض الأحيان بأعداد صغيرة من النساء للمشاركة في مباريات كرة القدم - بما في ذلك مباراة في العام الماضي حضرها رئيس الفيفا ، جياني إينفانتينو - لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن هذه الحالات كانت "دعاية مثيرة للإعجاب" وأنه لم يتم فعل الكثير لتفكيك الحظر غير الرسمي.

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أعطت إنفانتينو الحكومة الإيرانية مهلة 15 تموز (يوليو) لتحديد الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان مشاركة النساء في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد اعتبارًا من أكتوبر.

"بينما ندرك التحديات والحساسيات الثقافية ، يتعين علينا ببساطة مواصلة إحراز تقدم هنا ، ليس فقط لأننا مدينون به للنساء في جميع أنحاء العالم ، ولكن أيضًا لأننا نتحمل مسؤولية القيام بذلك ، بموجب المبادئ الأساسية "المنصوص عليها في نظام FIFA الأساسي" ، كتب إينفانتينو في الرسالة التي حصل عليها مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك.

ستلعب إيران أول تصفيات كأس العالم على أرضها على ملعب آزادي أمام كمبوديا يوم 10 أكتوبر. لم يصدر أي إعلان عما إذا كان سيتم السماح للنساء بالحضور ، وإذا لم يكن كذلك ، فما إذا كان الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيواجه أي عقوبة.

قام العديد من أعضاء الفريق النسوي الوطني السويدي بتغضب غضبهم من وفاة خوداري. وقال كوسوفاري أصلاني ، قائد الفريق: "هذه مأساة ولم يعد بإمكانها الاستمرار". "لقد حان وقت العمل وعدم الصمت. كتبت ، موضحة الحساب الرسمي للفيفا: "نحن بحاجة إلى مساعدة النساء في إيران على محاربة التمييز العنصري".

وحث لاعب خط وسط بايرن ميونيخ السابق علي كريمي ، الذي لعب 127 مباراة مع إيران وكان مدافعا صريحا عن إنهاء الحظر المفروض على النساء ، الإيرانيين في تغريدة لمقاطعة استادات كرة القدم احتجاجًا على وفاة خوداري.

قال لاعب كرة القدم الإيراني - الأرمني أندرانيك "أندو" تيموريان ، أول مسيحي يُعتبر كابتن الفريق الوطني الإيراني ولاعب إستقلال ، في تغريدة أن أحد ملاعب كرة القدم الرئيسية في طهران سيُطلق عليه اسم خوداري "في المستقبل".

ووصف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، محمد جواد عزاري جهرومي ، الوفاة بأنها "حادثة مريرة".

ووصفت المشرعة بارفان صلاح الشوري الخضيري بـ "فتاة إيران" وتغردت: "نحن جميعًا مسؤولون".

منذ عام 1981 ، منعت إيران المشاهد من ممارسة كرة القدم وغيرها من الملاعب. ونتيجة لذلك ، فإن بعض النساء يلبسن ملابس الرجال للوصول إلى المباريات ، ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجًا على ذلك ، بينما تتظاهر أخريات أمام الملاعب.

تؤكد الاعتقال المأساوي للسجن والسجن ومحاولة الانتحار على ضرورة قيام إيران بإنهاء الحظر المفروض على النساء اللائي يحضرن المباريات الرياضية - والحاجة الملحة لأن تنظم هيئات مثل FIFA قوانينها الخاصة بحقوق الإنسان.