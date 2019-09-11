25 نقطة فقط حصل عليها بريندان رودجرز بعد توليه تدريب ليستر سيتي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

عندما تولى بريندان رودجرز قيادة نادي ليستر سيتي في مارس ، كان من الإنصاف القول إن الثعالب كانت في نقطة منخفضة.



بعد تحمل فترة من كرة القدم والاضطرابات الجماهيرية تحت قيادة كلود بويل ، قرر التسلسل الهرمي في استاد الملك باور إجراء تغيير في القمة.

أثبت موسم 2018/19 أنه إجراء صادم ومليء بالتحديات وعلى قدم المساواة ، مع الخسارة المأساوية للرئيس فيشاي سريفادهانابرابها في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يلقي بظلاله المظلمة على شرق ميدلاندز.

ولكن منذ تعيين رودجرز من سلتيك ، فإن التوقعات هي بلا شك أكثر إيجابية.

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منذ المباراة الأولى التي قام بها أيرلندا الشمالية في 3 مارس ، حصلت ليستر سيتي على 25 نقطة فقط،ليفربول ومانشستر سيتي حصلوا على المزيد في هذا الوقت ، مع 40 و 37 على التوالي.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا السجل المرموق تحت التهديد بالنظر إلى مدى صعوبة سلسلة ألعاب ليستر المقبلة.

دخل فريق الثعالب خلال فترة التوقف الدولي ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حصل على ثماني نقاط من مبارياته الأربع الأولى.

تعد مباراة سيتي الأولى بعد الاستراحة الدولية موعدًا مع أكبر ستة منافسين محتملين لمانشستر يونايتد ، قبل المباريات الرئيسية مع توتنهام ونيوكاسل ، ورحلة إلى ليفربول.

تتيح الرحلة إلى أولد ترافورد الفرصة لرودجرز للحصول على واحدة من التلميذ السابق هاري ماجواير ، الذي غادر للانضمام إلى الشياطين الحمر في صفقة قياسية بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.