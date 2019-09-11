ماتيتش يخرج عن صمته ويوجه رسالة لسولسكاير

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كشفت تقارير صحف بريطانية، أن الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش، نجم وسط مانشستر يونايتد كان على مقربة من الانتقال الى الدوري الايطالي في الميركاتو المنصرم.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن انتقال ماتيتش إلى الكالتشيو لم يتم، وذلك الى قطبي ميلان ليس بسبب الحاجة إلى جهوده، وإنما للحاجة إلى مزيد من المال.
ولا يشارك ماتيتش مع اليونايتد بصورة منتظمة الموسم الحالي، حيث شارك فقط في22 دقيقة.
ونقلت الصحيفة عن تصريحات ماتيتش، حيث قال:" إذا كان سولسكاير لا يريد الاعتماد عليّ، فأنا لا أريد البقاء على مقاعد البدلاء".
ولم يهتم اليونايتد بالعروض المقدمة من الجانب الايطالي، بسبب انخفاض قيمتهما المالية.
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