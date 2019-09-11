ازبيليكويتا يكشف خطوات التعامل مع لامبارد في إدارة تشيلسي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

عبر ​سيزار أزبيليكويتا​ قائد نادي ​تشيلسي​ عن شعوره بالفخر والمسؤولية في الوقت الحالي بعدما أصبح قائدًا لنادي تشيلسي في الوقت الحالي.



وخلال حوار مع موقع تشيلسي الرسمي قال أزبيليكويتا: "لقد عشت سنوات رائعة في هذا النادي، لم أصدق في بداية الرحلة أنني سأصل إلى ما وصلت إليه، أنا سعيد وفخور جدًا باللعب مع هذا النادي لسنوات طويلة".

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وقال : "الطموحات هنا تتجدد في كل عام، لقد مر العديد من الأساطير على هذا النادي وجميعهم تركوا إرثًا كبيرًا، لقد لعبت مع بعضهم وتعلمت منهم كثيرًا".

وأضاف عن المدرب فرانك ​لامبارد​: "هو أسطورة هذا النادي والجميع هنا يعرف قيمته جيدًا، البداية في التدرب معه كانت رائعة وأثق أننا سنحقق معه أشياء كبيرة في المستقبل".