ازبيليكويتا يكشف خطوات التعامل مع لامبارد في إدارة تشيلسي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
عبر سيزار أزبيليكويتا قائد نادي تشيلسي عن شعوره بالفخر والمسؤولية في الوقت الحالي بعدما أصبح قائدًا لنادي تشيلسي في الوقت الحالي.
وخلال حوار مع موقع تشيلسي الرسمي قال أزبيليكويتا: "لقد عشت سنوات رائعة في هذا النادي، لم أصدق في بداية الرحلة أنني سأصل إلى ما وصلت إليه، أنا سعيد وفخور جدًا باللعب مع هذا النادي لسنوات طويلة".
وقال : "الطموحات هنا تتجدد في كل عام، لقد مر العديد من الأساطير على هذا النادي وجميعهم تركوا إرثًا كبيرًا، لقد لعبت مع بعضهم وتعلمت منهم كثيرًا".
وأضاف عن المدرب فرانك لامبارد: "هو أسطورة هذا النادي والجميع هنا يعرف قيمته جيدًا، البداية في التدرب معه كانت رائعة وأثق أننا سنحقق معه أشياء كبيرة في المستقبل".
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