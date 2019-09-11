شكرا لقرائتكم تفاصيل الساعات الأولى لبعثة الأهلى فى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت عصر اليوم بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة رينيه فايلر إلى غينيا بيساو استعدادا لمواجهة كانو سبورت القادمة. ويلتقى الأهلى نظيره كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم السبت المقبل فى أول ظهور رسمى للفريق بقيادة المدير الفنى رينيه فايلر. ويرصد "الخليج 365" تفاصيل الساعات الأولى من وصول البعثة حيث توجه الفريق الى مقر إقامته فورا تناول بعدها اللاعبين وجبة الغداء. Advertisements وقرر المدرب السويسرى رينيه فايلر منح لاعبيه راحة سلبية لفترة قصيرة فى غرفهم بالفندق قبل النزول لخوض تدريب خفيف فى حديقة الفندق الذى تقيم فيه البعثة وذلك فى الرابعة عصرا بتوقيت غينيا الخامسة بتوقيت مصر. ويسعى النادى الأهلى الى تحقيق اللقب التاسع أفريقيا فى البطولة القارية الحالية بعدما عجز عن الفوز فى النسخ الماضية بالرغم من وصوله لأدوار متقدمة كان أبرزها نهائي رادس أمام الترجى التونسى الذى فقد فيه أقرب الفرص لتحقيق النجمة التاسعة.

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