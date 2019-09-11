شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يبلغ لاعبى المصرى بقرب توليه مهمة تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد إيهاب جلال المدير الفني للمصري جلسة مع لاعبي الفريق البورسعيدي قبل السفر إلى زنجبار لمواجهة ماليندي بطل زنجبار في دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، لإخطارهم بمصيره من الاستمرار في قيادة المصري من عدمه.

وأخطر إيهاب جلال لاعبي المصري بأنه اقترب من الرحيل عن تدريب المصري من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعد تلقيه اتصالات من مسئولي الجبلاية للاتفاق معه حول الخطوط العريضة لقبول مهمة تدريب الفراعنة.

وأكد جلال للاعبي المصري أنه من الصعب رفض عرض تدريب المنتخب باعتباره حلم أي مدرب أن يتولي تدريب منتخب بلاده الأول، وحلم سعى ليه منذ اتجاهه للتدريب.

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وطالب جلال لاعبي المصري بضرورة بذل الجهد بعد رحيله والاستمرار في تقديم المستويات القوية التي كانوا عليها تحت قيادته الفنية، سواء في البطولات المحلية أو بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واقترب إيهاب جلال من تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني باعتباره أبرز الأسماء المرشحة لتولي المهمة في الفترة القادمة من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.