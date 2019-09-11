شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل داكار استعدادا للقاء جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل بعثة فريق الزمالك، إلى العاصمة السنغالية داكار، واستقلت البعثة حافلة لنقلهم إلى إقليم ديوربيل، الذى ستقيم فيه البعثة البيضاء حتى موعد مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال.

ويخوض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، مباراة هامة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

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وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة فى السادسة صباح اليوم الأربعاء متجهة إلى السنغال، فى الرحلة التى شهدت "ترانزيت" فى المغرب.