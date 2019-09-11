شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل داكار استعدادا للقاء جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة فى السادسة صباح اليوم الأربعاء متجهة إلى السنغال، فى الرحلة التى شهدت "ترانزيت" فى المغرب.
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