شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يتعجل عودة إيمانويل أوكوى للدخول في تدريبات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعجل الجهاز الفنى للإتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف عودة ايمانويل اوكوى مهاجم الفريق والمنتخب الأوغندى الذى أدى مباراة ودية مع منتخب بلاده أمام كينيا وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله واستطاع اللاعب إحراز الهدف الوحيد . ويستعجل طلعت يوسف وصول اللاعب من أجل الدخول فى فورمة المباريات مع باقى اللاعبين خاصة وأنه وصل فى وقت متاخر ولم ينضم إلا قبل مباراة الزمالك فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر ثم سافر للإنضمام لمنتخب بلاده .

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