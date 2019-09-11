عمرو جمال يخوض مرانه الاول بعد انتقاله لطلائع الجيش...

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جدة - عمرو شويل نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر على سبيل الاعارة لمدة موسمين لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد. Advertisements ووقع غزال الأهلى على العقود فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق كان البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع قد طلب التعاقد مع عمرو جمال للإستفادة من القدرات الهجومية والامكانيات المتميزة للاعب بالموسم الجديد .

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