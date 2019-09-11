شكرا لقرائتكم تطعيم إضافى للاعبى الأهلى ضد الملاريا فور وصولهم غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوجئ الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بعد تحذيرات مسئولى السفارة المصرية فى غينيا الاستوائية، بحاجتهم إلى تطعيم إضافى ضد مرض الملاريا المتفشى فى البلاد، وذلك فور وصولهم إلى هناك استعداداً لمواجهة كانو سبورت فى بطولة أفريقيا.

ويلتقى الأهلى نظيره كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم السبت المقبل فى أول ظهور رسمى للفريق بقيادة المدير الفنى رينيه فايلر.

وقرر الجهاز الطبى بالفريق بقيادة خالد محمود تطعيم لاعبيه ومنحهم أقراص للحماية من الملاريا وذلك بعد ساعات قليلة من وصول الفريق الى هناك.

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وطمأن خالد محمود الجهاز الفنى واللاعبين أن التطعيمات التى حصل عليها اللاعبين سواء بالقاهرة قبل إسبوع أو اليوم تنهى تماماً مخاوفهم من تعرض أى منهم للإصابة بالملاريا.

ويسعى النادى الأهلى الى تحقيق اللقب التاسع أفريقيا فى البطولة القارية الحالية بعدما عجز عن الفوز فى النسخ الماضية بالرغم من وصوله لأدوار متقدمة كان أبرزها نهائي رادس أمام الترجى التونسى الذى فقد فيه أقرب الفرص لتحقيق النجمة التاسعة.