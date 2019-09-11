شكرا لقرائتكم 4 محترفين يثيرون مخاوف ميتشو أمام بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل في الثامنة مساءا، في رحلة استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن القلعة البيضاء في آخر 17 عام.

وبدأ ميتشو المدير الفني للزمالك في تحديد ملامح الخطة والطريقة التى سيتبعها خلال مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالى بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالسنغال.

ولكن ما يقلق الجهاز الفني للزمالك أن الفريق السنغالي يضم 4 لاعبين محترفين يمثلون القوة الضاربة في صفوف جينيراسيون ويحاول المدرب الصربي وضع خطة لإفساد مفعول هجوم الفريق المنافس.

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ولعل الأوراق الرابحة في صفوف جينيراسيون هي الرباعي الأجنبي المكون من الكاميروني ديدونيه مانجا المهاجم، والثنائي الجامبي بان سانيه لاعب الوسط وبوباكار سونكو المدافع، والمالي إسماعيلا سمبارا المدافع.

ويحاول ميتشو وضع خطة لإيقاف خطورة الرباعي الخطير بخلاف باقي العناصر الموجودة في صفوف الفريق السنغالي من أجل إجهاض مخططه في إحراج الزمالك بمباراة الذهاب.