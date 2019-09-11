شكرا لقرائتكم الزمالك يلتقي جينيريشن فوت بطل السنغال بدوري أبطال أفريقيا السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثامنة مساء السبت المقبل فريق الزمالك مع جينيريشن فوت بطل السنغال فى المباراة المقررة بينهما بالسنغال فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

ويتسع الإستاد إلى 11 ألف متفرج ويتكون أرضيته من النجيل الصناعى ، وهو ما جعل لاعبو الزمالك يحرصون على اصطحاب جزم معينة لتلك الأرضية .

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كان الزمالك قد تأهل لدور الـ32 بعد فوزه على ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى للبطولة بمجموع المباراتين ذهاب وإيابا 13 / 0 .