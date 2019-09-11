شكرا لقرائتكم تفاصيل المران الأول للأهلى فى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أولى تدريباته اليوم بغينيا عقب ساعات قليلة من وصول الفريق الى هناك استعدادا لخوض مباراته المرتقبة أمام كانو سبورت.

ويلتقى الأهلى نظيره كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم السبت المقبل فى أول ظهور رسمى للفريق بقيادة المدير الفنى رينيه فايلر.

وأجرى الأهلى تدريباً خفيفاً اليوم بحديقة الفندق الذى تقيم فيه بعثة الفريق حيث قام اللاعبون بتمارين الإطالة وأخرى بالكرة للتعود على أجواء المدينة الغينية التى تقيم فيها البعثة وذلك قبل بدء التدريبات الكاملة غدًا.

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ويسعى النادى الأهلى الى تحقيق اللقب التاسع أفريقيا فى البطولة القارية الحالية بعدما عجز عن الفوز فى النسخ الماضية بالرغم من وصوله لأدوار متقدمة كان أبرزها نهائي رادس أمام الترجى التونسى الذى فقد فيه أقرب الفرص لتحقيق النجمة التاسعة.