شكرا لقرائتكم هانيا الحمامي تتأهل إلى الدور نصف النهائي بطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة هليوبليس وبطلة العالم للناشئات إلى الدور نصف النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة والتي تستضيفها مدينة نانت خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجاري. وفازت الحمامي في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها الانجليزية أليسون ويترز بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-3, 11-6 . Advertisements وتقدر القيمة المادية لبطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش بحوالي 70 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر فرنسا المفتوحة ثاني بطولات الموسم الجديد بعد بطولة الصين. يذكر أن هانيا الحمامي حصدت بطولة العالم للناشئات التي أقيمت بماليزيا في المنافسات الفردية ومع منتخب الناشئات.

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