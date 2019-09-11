شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستعين بفيفا فى وضع جدول الدورى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يتم سحب القرعة من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة غدا ، والتي تقوم على تسكين أسماء الأندية فى الجدول وفقا للمواعيد المحددة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يلتزم بالمواعيد من اتحاد الكرة والأندية دون تعديلات.
وراعى الفيفا فى التصور الجديد للدورى جميع التوقفات وفقا للأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية، بحيث لا يتم أى تغييرات طارئة على الجدول بعد إعلانه.
ومن المقرر أن ينطلق الدورى العام الجديد يوم 21 سبتمبر الجارى، على أن ينتهى فى يونيو المقبل.
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