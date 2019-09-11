شكرا لقرائتكم أحمد سامي: فايلر يواجه أكبر تحدي أمام الزمالك فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سامى، المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، أن كل الإمكانيات مسخرة للمدرب السويسرى فايلر، من أجل النجاح وتحقيق البطولات مع الفريق الأول، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المهمة لن تكون سهلة خاصة وأن الوقت لن يكون كافى حتى يعلم المدير الفنى أداء جميع اللاعبين .

وأكد "سامى" فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن فايلر سيضطر على الدفع بالتشكيلة الأساسية التى كانت ستخوض لقاءات الأهلي سابقاً حتى يعلم المستوى الفنى لجميع اللاعبين .

وشدد نجم الأهلى الأسبق، على أن لقاء السوبر المحلى المقبل أمام الزمالك المقرر له 20 سبتمبر الجارى، سيكون التحدى الأكبر لفايلر، وأنه سيكون حجز زاوية لعلاقة المدرب مع الجماهير فى المستقبل ، ففى حالة فوز الأهلى على المنافس التقليدى فذلك سيضع المدرب فى قلوب الجماهير سريعا .

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وعلق أحمد سامى على المدرب الوطني، أن جميع المدربين المعروضين جيدين إلا أنه على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى لابد وأن تعرف عايزه ايه من المدرب الجديد حتى يتم التعاقد على أساسها .

وأوضح مدرب طلائع الجيش الأسبق أن الأهلى تعاقد مع مدير فنى صغير السن ، فكان من الأولى أن يتم التعاقد مع مدرب وطنى يكون مطلع على كل كبيرة وصغيرة داخل النادى .