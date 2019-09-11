شكرا لقرائتكم أحمد سامي: فايلر يواجه أكبر تحدي أمام الزمالك فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد نجم الأهلى الأسبق، على أن لقاء السوبر المحلى المقبل أمام الزمالك المقرر له 20 سبتمبر الجارى، سيكون التحدى الأكبر لفايلر، وأنه سيكون حجز زاوية لعلاقة المدرب مع الجماهير فى المستقبل ، ففى حالة فوز الأهلى على المنافس التقليدى فذلك سيضع المدرب فى قلوب الجماهير سريعا .
وعلق أحمد سامى على المدرب الوطني، أن جميع المدربين المعروضين جيدين إلا أنه على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى لابد وأن تعرف عايزه ايه من المدرب الجديد حتى يتم التعاقد على أساسها .
وأوضح مدرب طلائع الجيش الأسبق أن الأهلى تعاقد مع مدير فنى صغير السن ، فكان من الأولى أن يتم التعاقد مع مدرب وطنى يكون مطلع على كل كبيرة وصغيرة داخل النادى .
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