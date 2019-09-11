شكرا لقرائتكم "سي هب" راعياً رسمياً لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم الأربعاء عقد رعاية مع شركة الرؤية المتقدمة "سي هب"، بحضور نائبه أحمد كعكي، ومحمد السعدي، رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية المتقدمة.

وخلال حفل التوقيع قال رئيس النادي: سوف يتزين طقم الفريق الأول بشعار شركة "سي هب" المتخصصة في تقديم وصناعة القهوة، وسيتم التوقيع مع عدد من الشركات سيعلن عنها لاحقاً.

وكان نادي الاتحاد وقع مع "نون" في يونيو الماضي لتكون راعياً رسمياً، كما وقع مع "هنغرستيشن" وقت لاحق لرعاية قميص النادي.