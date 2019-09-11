مرسيدس يعلن مشاركته في بطولة العالم لسباقات فورمولا إي









اسماء السيد - أعلن فريق مرسيدس المهيمن على بطولة العالم للفورمولا واحد الاربعاء مشاركته في الموسم السادس من بطولة العالم لسباقات فورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة.

وأفاد مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف خلال حفل كشف النقاب عن السيارة الكهربائية الجديدة "مرسيدس - بنز إي كيو السهم الفضي 01" والفريق على هامش معرض فرانكفورت للسيارات "ننطلق في مهمة جديدة، في مهمة كهربائية".

وستشارك العلامة التجارية الالمانية المنغمسة في رياضة السيارات العالمية منذ اكثر من قرن، في بطولة السيارات الكهربائية التي انطلقت في نسختها الاولى في موسم 2014- 2015، في الموسم السادس من المنافسات (2019- 2020) مع السائقين البلجيكي ستوفيل فاندورن الذي سبق له ان شارك مع فريق "إتش دبليو آيه" في البطولة الكهربائية، والهولندي نيك دو فريز المتصدر الحالي لبطولة سباقات فورمولا2 مع فريق "آيه آر تي غران بري".

وقال وولف لوكالة فرانس برس "نفتح فصلا جديداً"، وتابع "هي المرة الاولى التي ننتقل فيها الى (بطولة) كهربائية مئة بالمئة، وهي لحظة خاصة جدا".

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واضاف "هدفنا ان نصل الى مرحلة تمكننا من المنافسة على المركز الاول خلال السباقات وعلى لقب البطولة"، مشددا على أن الموسم الأول هو "لاكتساب العبر والدروس".

وتركت مرسيدس التي تهيمن على الفئة الاولى منذ عام 2014 وبدء حقبة محركات الهايبريد، بصماتها في تاريخ رياضة السيارات بدءا من اسطورة "الأسهم الفضية" خلال حقبة الثلاثينيات، مرورا بالالقاب العالمية مع الارجنتيني خوان مانويل فانجيو، وصولا الى إنتصارات وانجازات بطل العالم خمس مرات البريطاني لويس هاميلتون.

واحرزت الحظيرة الالمانية لقب بطولة العالم للصانعين والسائقين منذ العام 2014، حيث تقاسم الالقاب هاميلتون (4 ألقاب) وزميله السابق في الفريق الألماني نيكو روزبرغ (2016).

وتنطلق بطولة فورمولاإي في موسمها السادس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل من المملكة العربية السعودية وتحديدا من مدينة الدرعية التي استضافت العام الماضي الجولة الافتتاحية للبطولة للمرة الاولى في تاريخها.