“Saudi Arabia & Yemen” – مباراة السعودية واليمن في تصفيات آسيا لكأس العالم...

السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، في المجموعة الرابعة، والتي تشمل سنغافورة وفلسطين وأوزبكستان والسعودية واليمن، وتتصدر المجموعة الرابعة سنغافورة برصيد 4 نقاط كنتيجة للتعادل مع اليمن والفوز على المنتخب الفلسطيني، واليمن كان لديه نقطة واحدة قبل مباراة السعودية اليوم.

يسعى منتخب السعودية الأول لتصفيات كأس العالم في مجموعة من خمسة فرق وتأهل فقط للمركز الأول للمجموعة، ويسعى الفريق السعودي إلى الفوز بأول ثلاث نقاط له على حساب اليمن، والتي تعوقها في قرعة المباراة الأولى، ونستعرض نتائج المباراة بين السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم 2022 للقارة الآسيوية، والتي ستقام الساعة السابعة صباحًا في المملكة العربية السعودية وفي وقت اليمن وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر .

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نتيجة مباراة السعودية واليمن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

اليمن متقدماً على السعودية 2-2، في الدقيقة 45 من المباراة، وسجل الهدف الأول للفريق اليمني محسن محمد، ثم تعادل مع هتان السعودي في الدقيقة 23، ثم تقدم اليمن في الدقيقة 37 عن طريق عمر ضاحي، والنتيجة الآن 2-1 في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 68، كانت النتيجة هي التعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2، حيث تعادل سالم الدوسري مع المنتخب السعودي لإشعال الأجواء مرة أخرى، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 لكل فريق.

مباراة السعودية واليمن

سجل اليمن هدفين، وسجل محسن القرعاوي وعمر ضاحي هدفين في الدقائق 8 و 37، وتعادلت السعودية (الأخضر) مرتين مع هتان سلطان باهبري وسالم الدوسري في الدقيقتين 23 و 48، وعلى الرغم من الاختلاف في القدرات والخبرة، فشل الفريق السعودي في التغلب على الفريق اليمني بفارق نقطتين في حملته التأهيلية تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد هيرفي رينارد، الذي قاد الفريق منذ بضعة أيام للتعادل 1- 1 مع مالي الودية.