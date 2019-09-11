موعد مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة

السعودية واليمن تقيم اول اجتماعاتها في ملعب البحرين في المنامة حيث يفتح الملعب أبوابه للترحيب بالاجتماعات الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويأمل الأخضر، صاحب المجموعة الرابعة، في التغلب على اليمن وأخذ النقاط الثلاث الأولى في رحلتهم نحو كأس العالم 2022 وآسيا 2023 قبل الانتهاء من الماراثون في وقت لاحق.

وقد وصل الأخضر، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إلى المنامة، حيث وصل يوم الأحد، لبدء الاستعدادات قبل المباراة، ووضعت قرعة التصفيات الفريق السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب “اليمن وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة”.

مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة

بدأت المباراة بين اليمن والسعودية في الساعة 7 مساءً يوم الاثنين الماضي بتوقيت مكة وسيتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية و BN Sports، وقبل أن يسافر الفريق السعودي إلى المنامة، شارك في معسكر داخلي في الدمام، حيث لعب مباراة ودية ضد مالي على ملعب الأمير محمد بن فهد لمعرفة مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية، حيث انتهت النتيجة بالتعادل الإيجابي برصيد 1/1.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم لفتة طيبة للجمهور، الذي أعلن عن إطلاق حافلات تغادر من الدمام لحضور المواجهة اليمنية، وسيعقد الفرنسي هيرفيه رينارد مؤتمراً صحفياً الساعة 6:30 مساء الاثنين.

نتيجة مباراة السعودية واليمن

أصدرت اليمن إنذارًا مبكرًا للسعودية في بداية حملتها الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تعادلت 2/2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية من التصفيات، وعقدت المباراة اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بسبب الوضع في اليمن.

وحصل المنتخب اليمني على نقطة ثمينة ضد السعودية لرفع درجته إلى نقطتين في المركز الثالث في المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن نظيره الفلسطيني، الذي خسر 1/2 أمام سنغافورة في وقت سابق اليوم، واستفاد من سنغافورة لقيادة المجموعة إلى أربع نقاط.