الشباب يوقع عقد شراكة مع الدفة

جدة - عمرو شويل الخليج 365- الرياض - عبدالمجيد بن طالب

وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، اليوم عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة “الدفة” التي مثلها المدير التنفيذي المهندس إبراهم بن عبدالرحمن بن الشيخ.

من جانبه، أوضح الرئيس الشبابي أن عقد الشراكة بين الشباب والدفة سيكون لمدة عام واحد قابل للتمديد نظرًا لرغبة الطرفين تطويرها لمصلحتهما، مؤكدًا أن الدفة شركة وطنية رائدة في مجال عملها، وتحظى بسمعة ممتازة في السوق السعودي اكتسبتها من كفاءة منتجاتها.

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وأكد البلطان أن هذه الشراكة ستكون مفيدة للطرفين خصوصًا شركة الدفة نظرًا لمكانة نادي الشباب الكبيرة في الرياضية السعودية، وبروزه في الأنشطة الرياضية من خلال النتائج الإيجابية التي يحققها في كل الألعاب. مؤكدًا أن هناك قناعة كبيرة لدى الطرفية للعمل سويًا من أجل مصلحتهما المشتركة التي ستعززها سمعة ومكانة كل طرف في مجاله.

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على أنهم حريصون على العمل مع كل الشركاء وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن شركاء النادي هم الأميز على صعيد نشاطهم، وأن اختيار النادي لهم تم بعناية.

وكشف خالد البلطان أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التوقيع مع شريك آخر، مبينًا أن النادي في هذا الموسم سيوقع مع عدد كبير من الشركاء مقانة بالمواسم الماضية، مشيرًا أن هذه الفترة ستكون الأميز في تاريخ النادي من ناحية التوقيع مع الشركاء.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة الدفة، أن هذه الشراكة مع الشباب تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم رياضة وشباب الوطن، وأن اختيار نادي الشباب جاء كونه أحد أبرز الأندية السعودية، وصاحب إنجازات وبطولات في كافة الألعاب، ويحظى باهتمام ومتابعة دائمة من قبل الشارع الرياضي السعودي.