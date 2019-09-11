شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات خاصة لبعثة الأهلي في فندق الإقامة بغينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل والتنسيق مع محمد شيبة، نائب مدير الفندق الذي تقيم فيه بعثة الأهلي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية؛ للاطمئنان على الإجراءات الخاصة بتسكين اللاعبين وإعاشتهم وتلبية كافة طلبات البعثة.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي، عقد الدكتور هاني وهبة أخصائي التغذية المرافق لبعثة الأهلي جلسة خاصة مع نائب مدير الفندق في حضور محمد الدالي، الشيف الخاص لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالتغذية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى فندق الإقامة في مالابو بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 11 ساعة تخللها ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي كانو سبورت الغيني، السبت المقبل في ملعب يبعد عن فندق الإقامة بـ10 دقائق.