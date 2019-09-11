شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يستقبل عمرو الجنايني بمقر «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك أثناء زيارته الحالية لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالقاهرة. تطرق الاجتماع للأمور المطلوب إنجازها في الاتحاد المصري وفق خطاب التكليف الصادر عن فيفا، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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