أرسنال يعلن عن خبر سار بعد فترة التوقف الدولي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أعلن الجهاز الطبي بنادي أرسنال الإنجليزي، عن عدم تلقيه أي إصابات في صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي أو "اسبوع الفيفا" لمشاركة اللاعبين مع منتخابتهم في تصفيات يورو 2020.



وكشف النادي اللندني عن أنباء سارة بعودة المدافع الإنكليزي روب ​هولدنغ​ للتدريبات الجماعية، ليكون جاهزاً لتدعيم الفريق قبل لقاء واتفورد الأحد القادم.

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ومن جهة اخرى، فيواصل هيكتور ​بيليرين​ عملية تعافيه من الاصابة في الرباط الصليبي، ليشارك في المباريات خلال شهر ايلول الجاري.

أما كيران ​تيرني​ الوافد حديثاً من سيلتك، فقد اقترب هو الآخر من العودة للملاعب بنفس التوقيت مع بيليرين.

يذكر ان ​ارسنال​ يحتل المركز الخامس في جدول البريميرليغ وفي رصيده 7 نقاط.