Advertisements
Advertisements
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
أعلن الجهاز الطبي بنادي أرسنال الإنجليزي، عن عدم تلقيه أي إصابات في صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي أو "اسبوع الفيفا" لمشاركة اللاعبين مع منتخابتهم في تصفيات يورو 2020.
وكشف النادي اللندني عن أنباء سارة بعودة المدافع الإنكليزي روب هولدنغ للتدريبات الجماعية، ليكون جاهزاً لتدعيم الفريق قبل لقاء واتفورد الأحد القادم.
ومن جهة اخرى، فيواصل هيكتور بيليرين عملية تعافيه من الاصابة في الرباط الصليبي، ليشارك في المباريات خلال شهر ايلول الجاري.
أما كيران تيرني الوافد حديثاً من سيلتك، فقد اقترب هو الآخر من العودة للملاعب بنفس التوقيت مع بيليرين.
يذكر ان ارسنال يحتل المركز الخامس في جدول البريميرليغ وفي رصيده 7 نقاط.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يعلن عن خبر سار بعد فترة التوقف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.