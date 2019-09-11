«موهبة ليفركوزن» هدف كبار أوروبا آخرهم يوفنتوس

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
أصبح الالماني الدولي كاي هافيرتز، نجم نادي ليفركوزن، مصدر الصراع لاندية كبار أوروبا، وفي مقدمتهم يوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب في أقرب وقت ممكن.
صاحب الـ 20 عامًا من أفضل المواهب الشابة في أوروبا، ويرتبط بالانتقال الى بايرن ميونيخ الالماني، الا ان فضل البقاء مع ناديه لموسم اضافي.
ومن جهة اخرى، كشفت تقارير ان اندية البريميرليغ ايضاً مهتمة بضم الالماني الشاب ابرزهم مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، وأرسنال ومانشستر سيتي.
وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن على اليوفي تقديم مبلغ لا يقل عن 90 مليون يورو من اجل الفوز بخدمات هافيرتز.
يذكر أن هافيرتز شارك مع باير ليفركوزن في الجولات الثلاث الاولى، ونجح في تسجيل هدف.
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