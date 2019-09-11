اتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي على انتقال كانتي

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

وصل ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق شبه رسمي مع نظيره تشيلسي من الدوري الإنجليزي بضم الفرنسي نغولو ​كانتي، خلال الانتقالات المقبلة.

Advertisements

وكان كانتي قد ارتبط بانتقال إلى النادي الملكي خلال نافذة الانتقالات الصيفية، لكن لم يتم الاتفاق على صفقة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن كانتي أعرب عن شعوره بالارتياح في وقت سابق، بعد أن علم باهتمام ريال مدريد و​باريس سان جيرمان​ هذا الصيف، قبل الإصرار على أن مستقبله سيكون في ملعب ستامفورد بريدج.