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اتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي على انتقال كانتي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

وصل الإسباني إلى اتفاق شبه رسمي مع نظيره من بضم الفرنسي نغولو ​كانتي، خلال الانتقالات المقبلة.

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وكان كانتي قد ارتبط بانتقال إلى النادي الملكي خلال نافذة الانتقالات الصيفية، لكن لم يتم الاتفاق على صفقة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن كانتي أعرب عن شعوره بالارتياح في وقت سابق، بعد أن علم باهتمام ريال مدريد و​باريس سان جيرمان​ هذا الصيف، قبل الإصرار على أن مستقبله سيكون في ملعب ستامفورد بريدج.

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