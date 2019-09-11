إعلاميون ومحللون عرب يرشحون هدف محسن قراوي لأفضل هدف في 2019

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

نجح محسن قراوي، لاعب المنتخب الوطني في إحراز هدف عالمي من مقصية رائعة في مرمى المنتخب السعودي ليعجز عبد الله المعيوف من صدها، خلال مواجهة المنتخبين يوم أمس على ملعب المنامة بالبحرين، لتنتهي المباراة بهدفين لكل منهما.



جاءت المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لتنهي تعادل بطعم الانتصار.

وأشاد محللون ونقاد عرب، بهدف محسن قراوي من ضربة مزدوجة خلال الدقيقة السابعة، حيث جاء الهدف بطريقة مثيرة من لمستين فقط، بكرة ثابتة انطلقت من وسط الملعب ليذهب إليها القراوي داخل صندوق الـ18.

وقال مصطفى الآغا، إعلامي بقناة mbc: "لابد ان نرفع القبعة لأداء المنتخب اليمني ضد المنتخب السعودي، وأهنئهم على هذه المجموعة بل أجبر المنتخب السعودي على التعادل".

ورشح الآغا هدف محسن قراوي لجائزة أفضل هدف أُحرز في 2019.

بينما نشرت الصفحة الرسمية لمونديال كأس العالم 2020 هدف قراوي واصفة إياه بالهدف الرائع، خلال نسخة البطولة المقامة في أدوارها الأولى.

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وأكد ماجد الخليفي أحد محللي قنوات الكأس الرياضية قوة الهدف قائلاً: "الهدف الاول لليمن على المنتخب السعودي،فيه من الجمال والحرفيه الكثير ، كرة مقصيه صعبه جدا لان المهاجم هو اللي ذهب للكره (غير المعتاد عادة المقصية يلعبها اللاعب وهو في مكانه )بشكل قُطري باكثر من خطوة للتعامل معها، ومن زاويه صعبه للمهاجم وزاويه صعبه للحارس.وهناك ايضا التوفيق".

وتناقلت الصفحات الرياضية الكبرى عن هدف قراوي في السعودية، ويشبهونه بالأهداف العالمية التي أحرزها البرتغالي رونالدو وميسي.