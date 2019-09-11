مفاجأة.. مساعد جوارديولا يرفض تدريب أرسنال

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

رفض الاسباني ​ميكيل ارتيتا​ تدريب فريق أرسنال​ الانجليزي خلفاً للاسطورة أرسين فينغر، خلال الفترة الماضية، ليفضل البقاء في مانشستر سيتي.



وبحسب صحيفة "ميرو" الانكليزية، فان ارتيتا قد رفض عرضين من أرسنال ونيوكاسل لتولي تدريب الفريق، حيث يفضل البقاء كمساعدًا للمدرب بيب ​غوارديولا​ في مانشستر سيتي.

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واضافت الصحيفة، ان قائد ارسنال السابق قد رفض العرض، بسبب وعد سابق لمانشستر سيتي بالبقاء مساعداً لغوارديولا، وعدم استعداده لهذه الخطوة الكبيرة بعد، ولرغبته في تحقيق دوري الأبطال قبل الرحيل.

يذكر ان مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ الموسم الحالي برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.