شاهد.. هاتريك رونالدو في ليتوانيا من داخل منزله برفقة أطفاله

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ومنتخب بلاده، في إدخال الفرحة والبهجة على أهل بيته وخاصة أطفاله، عقب رباعيته أمس في مرمى ليتوانيا.



وقامت جورجينيا بتصوير أطفالها لحظة مشاهدتهم المباراة وقت حدوثها، لترصد فرحته بعد السوبر هاتريك الذي أحرزه والدهم.

ونجح الدون برسم البسمة على وجوه محبيه الثلاثاء بالسوبر هاتريك الذي سجله مع منتخب بلاده خلال الفوز على مضيفه الليتواني (5-1) ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

Advertisements

ونشرت صديقة رونالدو، عارضة الأزياء الإسبانية، ​جورجينا رودريغيز​، مقطع فيديو لأولادهما وهم يحتفلون بأهداف الدون في شباك ​ليتوانيا​ خلف الشاشة في منزلهم.

وأحرز رونالدو أربعة أهداف متتالية للبرتغال في الدقائق (7 من ضربة جزاء، 62، 65، 76)، ليرفع رصيده إلى 93 هدفا دولياً مع منتخب البرتغال ويعزز موقعة في المركز الثاني.