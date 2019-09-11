رسمياً.. إقالة مارسيلينو من تدريب فالنسيا الإسباني

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

مارسيلينو

أقالت إدارة نادي فالنسيا الإسباني اليوم، الذي يلعب لصالح دوري الدرجة الأولى، مدرب الفريق مارسيلينو، بعد إنجازات كبيرة قدمها خلال تواجده مع الفريق الموسم الماضي.



كان المدرب البالغ عمره 54 عامًا، قاد فالنسيا، الموسم الماضي لإحراز لقب كأس ملك إسبانيا، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقال فالنسيا: "أبلغ النادي مارسيلينو جارسيا تورال يوم الأربعاء أنه لم يعد يشغل منصب مدرب الفريق الأول".

وأضاف "يود النادي أن يشكره على عمله وإخلاصه خلال فترة توليه المسؤولية، ويتمنى له النجاح في المستقبل".

وجاءت إقالة مارسيلينو قبل 3 أيام فقط من مباراة فالنسيا مع برشلونة والمقرر لها، السبت المقبل، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. ويحتل فالنسيا المركز العاشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط فقط من 3 جولات.