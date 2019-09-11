راموس يؤكد إمكانية حصد لقب أفضل لاعب في العالم

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
أكد الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني إمكانية الفوز بالكرة الذهبية لعام 2019 لأفضل لاعب في العالم.
وقال راموس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد: "لا أعرف ما إذا كنت سأفوز بالكرة الذهبية في وقتٍ قريب أم بعيد، لكني لا أستبعد ذلك".
وأضاف: "لقد فاز بها مدافعون آخرون، مثل فابيو كانافارو، لايزال لدي شغف طفولي، وهذا يعطيني القوة للاستمرار".
وأوضح المدافع الإسباني "يمكنني الاستمرار في تقديم أداء ومستوى عال لفترة من الوقت".
وكان راموس، قد قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "إذا فاز فان دايك بالكرة الذهبية، سيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة".
وأضاف "أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنها لن تقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، حيث بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".
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