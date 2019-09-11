شكرا لقرائتكم عرض كرواتى يمنح الأهلى 1.2 مليون دولار وفرصة قيد نيدفيد بقائمة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال ملف الرحيل مفتوحاً أمام عدد من لاعبي الأهلى، خاصة وأن الإدارة الحمراء ترغب فى قيد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الشاب قبل غلق باب القيد المحلي يوم 16 سبتمبر الجاري، والذي لم يتم قيدة بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن ناديه تلقى عرضاً من نادي جوريكا الكرواتي والذي طلب استعارة أحمد حمدي صانع العاب الأهلى الشاب لمدة موسم، على أن يتم وضع بند فى العقد يمنح النادي الكرواتي الحق فى شراء اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء مدة الإعارة مقابل مليون و200 الف دولار.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلى رفضت العرض للخلاف حول المقابل المادي بين الجانبيين، فى الوقت الذي لازال هناك مرونة من جانب الأهلى فى مسألة تسويق أحمد حمدي.