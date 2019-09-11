شكرا لقرائتكم حرس الحدود يجدد تعاقد مدافعه لمدة موسم جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الجدير بالذكر أن حرس الحدود حصل على المركز الثانى فى دورة الجونة الودية التى انتهت بالأمس بعد خسارته فى المباراة النهائية أمام الجونة بهدف مقابل للاشئ.
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